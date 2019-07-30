Мужчина, подозреваемый в убийстве 24-летней девушки-блогера в Москве, в ходе допроса в СКР признал свою вину.
Он рассказал, что нанёс жертве не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. Мотивом убийства, по словам подозреваемого, послужило то, что девушка многократно оскорбляла его, принижала сексуальные достоинства мужчины и финансовые возможности.
Подозреваемый добавил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием, сообщает
Труп девушки был обнаружен в одной из квартир на улице Пырьева 27 июля. Убийство произошло днём ранее. Тело было спрятано в чемодан.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции установил