https://static.news.ru/photo/9781148e-b369-11e9-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, подозреваемый в убийстве 24-летней девушки-блогера в Москве, в ходе допроса в СКР признал свою вину.

Он рассказал, что нанёс жертве не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. Мотивом убийства, по словам подозреваемого, послужило то, что девушка многократно оскорбляла его, принижала сексуальные достоинства мужчины и финансовые возможности.

Подозреваемый добавил, что раскаивается в содеянном и готов сотрудничать со следствием, сообщает СКР .

Труп девушки был обнаружен в одной из квартир на улице Пырьева 27 июля. Убийство произошло днём ранее. Тело было спрятано в чемодан.