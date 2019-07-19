Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.
Инцидент произошёл на станции «Пушкинская» примерно за полчаса до закрытия метро. Нападавший успел трижды ранить своих оппонентов, прежде чем один из пассажиров выбил у него нож и выволок из вагона на платформу. Там его задержали сотрудники полиции.
Они установили, что устроил поножовщину 36-летний житель Дагестана, который приехал в Северную столицу несколько лет назад на заработки. Незадолго до инцидента он уволился с работы на стройке.
На пострадавших он напал из-за того, что не получил ответа на вопрос, выходят ли они на станции. По словам очевидцев, мужчины глухонемые, поэтому и не могли ответить.
По данным сайта «
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).
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