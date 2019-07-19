https://static.news.ru/photo/12888c48-aac3-11e9-ac02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.

Инцидент произошёл на станции «Пушкинская» примерно за полчаса до закрытия метро. Нападавший успел трижды ранить своих оппонентов, прежде чем один из пассажиров выбил у него нож и выволок из вагона на платформу. Там его задержали сотрудники полиции.

Они установили, что устроил поножовщину 36-летний житель Дагестана, который приехал в Северную столицу несколько лет назад на заработки. Незадолго до инцидента он уволился с работы на стройке.

На пострадавших он напал из-за того, что не получил ответа на вопрос, выходят ли они на станции. По словам очевидцев, мужчины глухонемые, поэтому и не могли ответить.

По данным сайта « Фонтанка », ранения в метро получили граждане Украины. В настоящее время они находятся в Мариинской больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Ранее News.ru писал, что неизвестный напал с ножом на сотрудников ДПС в Грозном. Преступление было совершено напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранения получили двое полицейских. Нападавший ликвидирован.