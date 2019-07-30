https://static.news.ru/photo/ec6bc0ec-b3a1-11e9-9483-fa163e074e61_660.jpg Задержанный Максим Гареев Фото: СКР

Фанит Гареев — отец убийцы девушки-блогера Максима Гареева — прокомментировал преступление, совершённое сыном. По его словам, молодой человек был неадекватным и психически ненормальным.

Мужчина заявил, что Максим постоянно делал пластические операции, проявлял неуважение к старшим и пытался нападать на членов своей семьи. Несмотря на поведение молодого человека, родственники помогали ему деньгами, так как у него было около 10 млн рублей долга по кредитам.

Фанит отметил, что все полученные от семьи деньги Максим тратил на проституток. После этого отец перестал общаться с сыном, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что подозреваемый в убийстве 24-летней девушки-блогера в Москве в ходе допроса в СКР признал свою вину. Он рассказал, что нанёс жертве не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди.