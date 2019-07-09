https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец кассирши Луизой Хайруллиной, похитившей из банка в городе Салават 23 миллиона рублей, рассказал подробности задержания дочери.

По словам Рамилья Муллахметова, информация о том, что сбежавшую семью вычислили благодаря одной из дочерей похитительницы, неправда.

Это утка. Вышли на них по сигналам телефонов. По словам Марата, двое сотрудников в гражданской форме подкараулили Луизу у магазина. У них было спецоборудование, но они квартиру не могли определить. Вот и ждали, когда кто-нибудь из них выйдет и пойдёт ближайший магазин, — рассказал Хуллахметов в беседе с «МК».

Он также посетовал на то, что сотрудники ФСБ ворвались в квартиру, где прятались беглецы, и задержали подозреваемую, не дав ей даже одеться.

Она в одних трусах, без носков была, её поместили в холодный следственный изолятор. Без сменной одежды. На голую ногу кроссовки одеты, — сказал отец кассирши.

Он также признался, что дочери похитительницы банковских миллионов после произошедшего находятся в шоковом состоянии.

Девочки пережили стресс, моргают теперь часто из-за всей этой ситуации. Им уколы делают и таблетки дают, — сказал Муллахметов.

Ранее News.ru писал о том, что супруг Луизы Хайруллиной, обвиняемой в хищении из башкирского банка в городе Салават, после поимки заявил, что проиграл украденное женой в азартные игры. Сумма, которую похитила Луиза. Саму женщину задержали 4 июля в съёмной квартире в Казани, в которой она находилась с семьёй. Правоохранительные органы сообщали, что ведут с задержанной оперативно-следственные действия и ищут похищенные деньги.