https://static.news.ru/photo/ed87e448-a860-11e9-b08a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

СК России завершил расследование в отношении восьми жителей Иркутска, обвиняемых в создании преступного сообщества для организации азартных игр.

Ведомство сообщает, что фигуранты вели свою незаконную деятельность в семи заведениях с 2012 по 2016 год, получив прибыль в размере более 190 миллионов рублей. В общей сложности в состав преступного сообщества входили 22 человека.

Организация имела свой аппарат управления, бухгалтерию, технический персонал и службу безопасности. Доказано, что члены сообщества вели скрытое наблюдение за зданиями правоохранительных органов региона.

Следователи опросили более 120 свидетелей, провели свыше 50 экспертиз и, таким образом, в уголовное дело вошло 155 томов.

Ранее News.ru писал, что четверых человек задержали силовики в Мордовии по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает республиканское СУ СК.