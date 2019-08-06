https://static.news.ru/photo/2afbf4da-b898-11e9-adfb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Круг Фото: instagram.com/mihail_krug1962

В расположенный в Твери дом исполнителя шансона Михаила Круга, убитого в 2002 году, привезли подозреваемого в преступлении для проведения следственного эксперимента.

Представители правоохранительных органов оцепили участок улицы Освобождения у дома 174 в посёлке Мамулино Тверской области, где проживал Круг. В мероприятии участвовали сотрудники Следственного комитета Тверской области, полиция и ОМОН Росгвардии.

По словам сестры шансонье Ольги Медведевой, накануне её попросили убрать из дома все острые предметы, а после привезли закованного в наручники неизвестного мужчину. Она подчеркнула, что никогда раньше его не видела.

Я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила, — сказала женщина в беседе с «Твериград».

Михаил Круг — автор и исполнитель шансона. Он скончался летом 2002 года из-за пулевых ранений, полученных от грабителей, проникших в его дом в Твери. В доме, помимо певца, находились ещё пять человек — его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев). Преступники открыли огонь из пистолетов. Ирине удалось скрыться у соседей, а Михаил получил два тяжёлых огнестрельных ранения. Круг, несмотря на усилия врачей, умер.

Ранее News.ru писал о том, что певец Антон Казимир заявил о том, что в песнях Ирины Круг, якобы записанных вместе с её покойным супругом Михаилом, на самом деле его голос. Он намерен доказать это общественности и пройти фоноскопическую экспертизу. Тем временем представители певицы заявили, что узнали о существовании такого артиста из СМИ, но при этом подтвердить или опровергнуть его участие в записи диска не смогли.