https://static.news.ru/photo/fb5c4d2a-aa6d-11e9-bd15-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра (Коротышка) доставлен в тюрьму максимально строгого режима.

Тюрьма в Колорадо, где содержится организатор теракта в Бостоне Джохар Царнаев, построена для преступников, которые могут быть опасны для других заключённых. Адвокат Коротышки Джеффри Лихтман рассказал, что наркобарон будет содержаться в одиночной звукоизолированной камере, покидать которую разрешено на один час в сутки, пишет Denver Post .

Ранее News.ru писал, что американский суд отправил Коротышку за решётку на пожизненный срок. Прокуроры требовали пожизненного заключения и ещё 30 лет в тюрьме особого режима. Защита, в свою очередь, просила пересмотреть дело, так как присяжные видели новости о Коротышке, что могло повлиять на их решение. Суд ходатайство адвокатов Гусмана Лоэры отклонил.