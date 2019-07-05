https://static.news.ru/photo/28d1ff6e-9f5d-11e9-a889-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Второе дело завела полиция по новой статье Уголовного кодекса России о занятии высшего положения в среде криминала. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии. — News.ru), — приводятся слова Волк на сайте МВД .

Также Бончо подозревается в вымогательстве. Тверской суд Москвы заочно арестовал его, поскольку криминальный авторитет скрывается и в феврале был объявлен в международный розыск.

Установлено, что он имеет высокий статус в криминальной среде. Эти, а также другие полученные сведения дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии, — добавила Волк.

Как писал News.ru, в апреле президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). В Уголовном кодексе появилась новая статья, согласно которой за создание ОПГ грозит штраф в размере до 5 млн рублей, а также лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.