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Генпрокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о заведении новых уголовных дел на бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по нескольким статьям УК. Чиновник и его доверенные лица подозреваются в завладении имуществом на сумму более 9 млрд рублей.

В действиях Постриганя и его возможных подельников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им...