Стрельба в Загребе унесла жизни шестерых людей, включая четверых несовершеннолетних.
По предварительным данным, стрелял мужчина, позже скрывшийся с места преступления. Полиция рассматривает версию убийства на почве ревности, пишет
Как писал News.ru ранее, шеф полиции города Гилрой, где молодой человек открыл стрельбу по гостям гастрономического фестиваля, Скотт Смити поделился предварительными результатами расследования. По его словам, на данный момент следователи всё больше верят в то, что преступник действовал в одиночку.