Полиция не стала задерживать супруга Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей. В настоящее время он находится в Салавате с детьми.
Вопрос о том, будет ли он привлекаться к уголовной ответственности, пока остаётся открытым, сообщает
Что касается Хайруллиной, то с ней проводятся оперативно-следственные действия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства хищения средств и их местонахождение.
Сотрудница банка была объявлена в розыск в конце мая, после того как вместе с членами семьи и украденными деньгами скрылась в неизвестном направлении. Несколько дней назад она была задержана на съёмной квартире в Казани.
Как писал News.ru, полиции удалось выйти на след беглецов благодаря одной из дочерей Хайруллиной. Девочка, соскучившись, позвонила по телефону дедушке, этот звонок помог установить местонахождение всей семьи.