https://static.news.ru/photo/b8a8fec2-a0b0-11e9-9fbb-fa163e074e61_1024.jpg Луиза Хайруллина Фото: vk.com/strdtp

Полиция не стала задерживать супруга Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей. В настоящее время он находится в Салавате с детьми.

Вопрос о том, будет ли он привлекаться к уголовной ответственности, пока остаётся открытым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкортостана.

Что касается Хайруллиной, то с ней проводятся оперативно-следственные действия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства хищения средств и их местонахождение.

Сотрудница банка была объявлена в розыск в конце мая, после того как вместе с членами семьи и украденными деньгами скрылась в неизвестном направлении. Несколько дней назад она была задержана на съёмной квартире в Казани.

Как писал News.ru, полиции удалось выйти на след беглецов благодаря одной из дочерей Хайруллиной. Девочка, соскучившись, позвонила по телефону дедушке, этот звонок помог установить местонахождение всей семьи.