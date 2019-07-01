Суд в Хабаровске отправил в СИЗО 49-летнюю женщину-лжемастера педикюра и маникюра, которая вырывала своим клиентам ногти. Об этом сообщает краевое СУ СК.
Подозреваемая, по версии следствия, проводила в Хабаровском крае платные семинары по обучению «методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей». При этом она не имела медицинского образования, а также соответствующих лицензий и сертификатов, говорится в сообщении на
Она оказывала медицинские услуги (по удалению ногтей с окружающими тканями), которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отмечается в пресс-релизе.
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Заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, как отметили в СК, женщина отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.
Как писал News.ru, в ноябре 2018 года Роспотребнадзор составил правила поведения в салонах красоты. Клиентам стоит быть внимательными, следить за гигиеной и опрятностью сотрудников парикмахерской. Если заведение вызывает сомнение, то лучше отказаться от услуг.