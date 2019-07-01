https://static.news.ru/photo/d9196ef0-9c1c-11e9-a36d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Суд в Хабаровске отправил в СИЗО 49-летнюю женщину-лжемастера педикюра и маникюра, которая вырывала своим клиентам ногти. Об этом сообщает краевое СУ СК.

Подозреваемая, по версии следствия, проводила в Хабаровском крае платные семинары по обучению «методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей». При этом она не имела медицинского образования, а также соответствующих лицензий и сертификатов, говорится в сообщении на сайте ведомства .

Она оказывала медицинские услуги (по удалению ногтей с окружающими тканями), которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отмечается в пресс-релизе.

Как добавляет ТАСС , семинары фигурантка проводила не только в Хабаровском крае, но и в других регионах страны. После таких мероприятий на которых участники выступали в качестве моделей, люди оставались без ногтей. Задержали лжемастера в Подмосковье, а затем этапировали в Хабаровск.

Заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, как отметили в СК, женщина отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года Роспотребнадзор составил правила поведения в салонах красоты. Клиентам стоит быть внимательными, следить за гигиеной и опрятностью сотрудников парикмахерской. Если заведение вызывает сомнение, то лучше отказаться от услуг.