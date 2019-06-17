https://static.news.ru/photo/665ea584-912b-11e9-8737-fa163e074e61_1024.jpg Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики, говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой. Об этом в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Чиновник подчеркнул, что в истории злоключений Голунова имеются детали, которые «явно говорят о фальсификации дела», передаёт РИА Новости .

Слава богу, это выяснилось в конечном счёте, поэтому думаю, что здесь справедливость восторжествовала. Но я также слышу голоса, что нельзя на этом остановиться. Потому что это массовая практика. У нас в год по наркотическим статьям, это где не потребление, а где считается распространение, осуждается до 130 тысяч человек. Вот все они как бы курьеры, — отметил Кудрин.

По его мнению, даже если из указанной массы дел 1% составляют ошибки или фальсификации, «то это 1300 человек, судьбы которых сломаны».

Также Кудрин напомнил, что в 2018 году излагал данную проблему с анализом данных в письме главе МВД.

Я даже публиковал это письмо, публиковал таблицу <...> о том, что в момент, когда достигается граница вот этого веса, подпадающего под наказание, идёт пик резкого изъятия. То есть получается, как будто бы граждане специально носят ровно столько, чтобы быть арестованными. Это как раз признак внешний косвенный о том, что здесь вот не всё в порядке, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее Союз журналистов России обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль дела ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко. Как отмечается в письме, их ситуации «как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова».

До этого руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии. Силовики вменяют ему хранение наркотиков, а соратники уверены, что речь идёт о провокации с целью пресечь неугодную властям деятельность активиста.