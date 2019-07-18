https://static.news.ru/photo/6b935484-a9ed-11e9-ace9-fa163e074e61_1024.jpg Дутчак Сергей Фото: magadan.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено в Магадане в связи с исчезновением директора компании «Лидер» Сергея Дутчака.

По данным областного управления СК РФ, 10 мая мужчина выехал на участок «Лидера» в городе Сусусмане, но на место не прибыл и родственникам связаться с ним не удалось. Следователи предполагают, что Дутчак был убит, сообщает агентство URA .

Как писал News.ru ранее, немецкая полиция разыскивает двух гражданок России, пропавших в Мюнхене. В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Генеральное консульство РФ в городе находится в контакте с местными властями и выясняет обстоятельства случившегося.