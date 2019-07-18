https://static.news.ru/photo/559c4f04-a953-11e9-8ee3-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Музраев Фото: СК Российской Федерации по Волгоградской области

Бывшему главе СКР по Волгоградской области генералу Михаилу Музраеву официально предъявлены обвинения по статьям о теракте, совершённом группой лиц, а также о незаконном хранении боеприпасов.

Свою вину Музраев категорически отрицает. По словам адвоката Владимира Семенцова, объективных доказательств вины генерала в уголовном деле нет. Юрист считает, что действия его подзащитного следует квалифицировать как хулиганство, сообщает ТАСС .

Музраев был арестован вместе с предпринимателем Владимиром Зубковым в июне по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Как ранее писал News.ru, защита попыталась обжаловать избранную генералу меру пресечения, но Мосгорсуд оставил апелляцию без удовлетворения.