Бывшему главе СКР по Волгоградской области генералу Михаилу Музраеву официально предъявлены обвинения по статьям о теракте, совершённом группой лиц, а также о незаконном хранении боеприпасов.
Свою вину Музраев категорически отрицает. По словам адвоката Владимира Семенцова, объективных доказательств вины генерала в уголовном деле нет. Юрист считает, что действия его подзащитного следует квалифицировать как хулиганство, сообщает
Музраев был арестован вместе с предпринимателем Владимиром Зубковым в июне по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Как ранее писал News.ru, защита попыталась обжаловать избранную генералу меру пресечения, но Мосгорсуд оставил апелляцию без удовлетворения.