https://static.news.ru/photo/6fb572b0-b63e-11e9-a026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Девять самодельных взрывных устройств обнаружено на заброшенном складе в селе Гимры Унцукульского района Дагестана.

В ведомстве сообщили, что общая мощность взрывчатки составила около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для большего урона самодельные бомбы, сделанные из металлических труб, начинили кусками арматуры, передаёт РИА Новости .

Бомбы уничтожены на месте, проводятся следственные действия.

Как писал ранее News.ru, сотрудники ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки. Участники группировки планировали осуществить нападение на одну из воинских частей под Владимиром.