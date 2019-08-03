Девять самодельных взрывных устройств обнаружено на заброшенном складе в селе Гимры Унцукульского района Дагестана.
В ведомстве сообщили, что общая мощность взрывчатки составила около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для большего урона самодельные бомбы, сделанные из металлических труб, начинили кусками арматуры, передаёт РИА
Бомбы уничтожены на месте, проводятся следственные действия.
Как писал ранее News.ru, сотрудники ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки. Участники группировки планировали осуществить нападение на одну из воинских частей под Владимиром.