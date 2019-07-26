https://static.news.ru/photo/7b9cb2e2-afbc-11e9-b6b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Призраки Элоиз»/Buy Here Pay Here

Уроженца Самары, который выдумал своё королевство, признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Решение вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Валерий с тремя приятелями выдумал некое Королевство ASPI и организовал консульство в Северной столице. Предприимчивые мошенники торговали паспортами и водительскими правами, стоимость которых колебалась от 15 до 100 тысяч рублей. С 2016 по 2018 год обладателями документов сказочной страны стали не менее семи тысяч человек, общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Шестерых новоиспечённых граждан Валерий фиктивно прописал в жилом помещении. Экспертиза показала, что преступления он совершал в невменяемом состоянии. Суд отправил его на принудительное лечение.