Суд арестовал экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в подмосковном Раменском по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщила представитель регионального СУ СК Ольга Врадий.
По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел СУ СК по Московской области судов отправил в СИЗО бывшего начальника ОНК МУ МВД «Раменское», передаёт пресс-служба
Полицейскому инкриминируются превышение должностных полномочий с применением насилия, фальсификация материалов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконный оборот психотропных веществ.
Как писал News.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.