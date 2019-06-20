https://static.news.ru/photo/b6088006-9369-11e9-9879-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд арестовал экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в подмосковном Раменском по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщила представитель регионального СУ СК Ольга Врадий.

По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел СУ СК по Московской области судов отправил в СИЗО бывшего начальника ОНК МУ МВД «Раменское», передаёт пресс-служба ведомства .

Полицейскому инкриминируются превышение должностных полномочий с применением насилия, фальсификация материалов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконный оборот психотропных веществ.

Как писал News.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить практическую реализацию статей УК об обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Данная тема стала актуальной после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики подбросили запрещённые вещества.