https://static.news.ru/photo/76fd381a-b912-11e9-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

К 6 и 14 годам лишения свободы приговорил суд в Туве двух сестёр, которые признаны виновными в убийстве семьи с двумя детьми.

Об этом сообщили в Следственном комитете (СК РФ).

Убийство произошло в городе Ак-Довурак в марте 2017 года, информирует РИА Новости . Подозреваемыми по делу проходили две сестры 22 и 27 лет.

Как сообщили следователи, жена вернулась домой с двумя дочерьми четырёх и шести лет. В этот момент женщина увидела своего супруга, выпивающего в компании сестёр. Между ними завязалась драка, и 27-летняя девушка несколько раз ударила женщину ножом. Её 22-летняя сестра также нанесла множество ножевых ранений хозяйке дома. Затем сёстры зарезали главу семьи, а потом убили детей, чтобы скрыть преступление. После этого сёстры подожгли квартиру, чтобы имитировать пожар.

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