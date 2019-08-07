К 6 и 14 годам лишения свободы приговорил суд в Туве двух сестёр, которые признаны виновными в убийстве семьи с двумя детьми.
Об этом сообщили в Следственном комитете (СК РФ).
Убийство произошло в городе Ак-Довурак в марте 2017 года, информирует
Как сообщили следователи, жена вернулась домой с двумя дочерьми четырёх и шести лет. В этот момент женщина увидела своего супруга, выпивающего в компании сестёр. Между ними завязалась драка, и 27-летняя девушка несколько раз ударила женщину ножом. Её 22-летняя сестра также нанесла множество ножевых ранений хозяйке дома. Затем сёстры зарезали главу семьи, а потом убили детей, чтобы скрыть преступление. После этого сёстры подожгли квартиру, чтобы имитировать пожар.
Ранее News.ru писал, что житель Казани забил до смерти девятимесячную девочку из-за её плача. Мать ребёнка оставила её со своим знакомым и отправилась в магазин.