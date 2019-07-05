https://static.news.ru/photo/cadaddd6-9f57-11e9-a590-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в Башкортостане, передали её родственникам. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое дочерей обвиняемой в сопровождении близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства сегодня направятся в город Салават, где будут находиться по месту постоянного проживания родных,— приводятся слова Волк на сайте МВД .

Сама Хайруллина с мужем в настоящее время находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан.

По словам Волк, после окончания процессуальных действии Хайруллина будет отправлена в СИЗО в соответствии с решением суда.

Как писал News.ru, ранее силовики задержали в Казани Луизу Хайруллину с супругом и детьми. Кассир Россельхозбанка подозревается в хищении 23 млн рублей. На неё было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд заочно избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.