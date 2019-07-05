Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в Башкортостане, передали её родственникам. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Двое дочерей обвиняемой в сопровождении близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства сегодня направятся в город Салават, где будут находиться по месту постоянного проживания родных,— приводятся слова Волк на сайте МВД.
Сама Хайруллина с мужем в настоящее время находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан.
По словам Волк, после окончания процессуальных действии Хайруллина будет отправлена в СИЗО в соответствии с решением суда.