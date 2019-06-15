По подозрению в получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино был задержан экс-замначальника ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко.
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Мойсеенко задержан у здания Ленинградского областного суда после оглашения оправдательного вердикта по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино, — рассказал собеседник агентства.
Группа украинских чиновников, которые работали в связке с представителями правоохранительных органов, была задержана за принуждение к взятке в $500 тысяч, писал ранее News.ru.