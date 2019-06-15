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В Севастополе силовиками был задержан молодой человек, который подозревается в похищении и убийстве человека, совершённом с особой жестокостью.

Преступление произошло в конце 2018 года. Предполагается, что мужчина и двое его сообщников заманили жертву в гараж под предлогом оказания помощи с ремонтом машины. Когда мужчина приехал на встречу, преступники...