https://static.news.ru/photo/ef121c28-95a2-11e9-ae29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стражи порядка Бельгии изъяли у экс-полицейского 151 кг кокаина, рыночная стоимость которого оценивается более чем в €5 млн.

Сообщается, что подозреваемый, вероятно, является одним из главарей банды по сбыту наркотиков, пишет РИА Новости .

По подозрению в причастности к деятельности преступной группы были также задержаны ещё пятеро человек, в том числе выходец из Чечни.

Как писал News.ru ранее, полиция Венесуэлы обнаружила и конфисковала 143 кг кокаина на севере страны. Вся партия наркотиков находилась на борту легкомоторного самолёта с регистрационными номерами США.