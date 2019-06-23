Стражи порядка Бельгии изъяли у экс-полицейского 151 кг кокаина, рыночная стоимость которого оценивается более чем в €5 млн.
Сообщается, что подозреваемый, вероятно, является одним из главарей банды по сбыту наркотиков, пишет
По подозрению в причастности к деятельности преступной группы были также задержаны ещё пятеро человек, в том числе выходец из Чечни.
Как писал News.ru ранее, полиция Венесуэлы обнаружила и конфисковала 143 кг кокаина на севере страны. Вся партия наркотиков находилась на борту легкомоторного самолёта с регистрационными номерами США.