https://static.news.ru/photo/2a81336a-92c5-11e9-a0ae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nelvin C. Cepeda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Венесуэлы обнаружила и конфисковала 143 кг кокаина на севере страны. Вся партия наркотиков находилась на борту легкомоторного самолёта с регистрационными номерами США.

Также недалеко от взлётно-посадочной полосы в населённом пункте Лос-Педрос в штате Фалькон, где и находилось воздушное судно, нашли грузовик, два мотоцикла и канистры с авиационным горючим, которые наркодилеры, вероятно, использовали в логистических целях, передаёт РИА Новости .

Глава национальной службы по борьбе с наркотиками (ONA) Альберто Матеус заявил, что преступники пытались поменять регистрационные номера самолёта на венесуэльские, дабы избежать контроля со стороны соответствующих органов.

Как писал News.ru ранее, служба безопасности на море совместно с полицией изъяли огромную партию наркотиков из моторного катера в японской префектуре Сидзуока. Стоимость груза оценивается приблизительно в 48–60 млрд иен ($436–545 млн).