Группа экспертов под руководством Бориса Титова рассмотрела жалобы двух предпринимателей о незаконном уголовном преследовании. На очередном заседании ЦОП (Центр общественных процедур — News.ru) «Бизнес против коррупции» правозащитники детально разобрали кейсы Всеволода Опанасенко — генерального директора АО «Т-Платформа» и генерального директора АО «Прогресс-Экология» Гранта Баладьяна.

Дело Опанасенко связано с контрактами на поставку 9348 компьютеров для МВД, предпринимателя обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ). С 26 марта Опанасенко содержится в СИЗО. В мае 2019 года предприниматель обратился к Борису Титову с жалобой на незаконное возбуждение уголовного дела и избрание меры пресечения.

Контракт на поставку почти десяти тысяч компьютеров АРМ (автоматизированное рабочее место — News.ru) «Т-Платформа» получила в ноябре 2016 года. Сумма сделки составила около 357 млн руб. По данным ЦОП, фирма Опанасенко не выполнила обязательства в полном объёме, однако честно вернула часть денег и выплатила штраф. В мае 2018 МВД заключило ещё один контракт с фирмой Опанасенко на поставку 7511 таких же компьютеров. На этот раз «Т-Платформа» справилась с задачей.

Однако 24 марта 2019 года ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении Опанасенко и начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Александра Александрова. Следствие считает, что у МВД нет потребности в таком оборудовании, а технические характеристики компьютеров не соответствуют техническому заданию. В частности: устройства не предполагают принудительной системы охлаждения, а частота процессора «Байкал-Т-1» в два раза ниже необходимой. Адвокат Андрей Порфирьев высказался на заседании против этих аргументов.

Адвокат Андрей Порфирьев ЦОП "Бизнес против коррупции"

В системном блоке предусмотрены разъёмы для кулеров, чтобы установить принудительное охлаждение, а при замере характеристик процессора эксперт пользовался не той программой, — заявил эксперт.

Еще одной темой обсуждения стало уголовное преследование Гранта Баладьяна, генерального директора АО «Прогресс-Экология». Компания является ведущим российским производителем и поставщиком фильтровального и вентиляционного оборудования для атомных электростанций и выполняет различные оборонные заказы.

В 2010 году АО «Объединённая энергостроительная корпорация» заключило договор субподряда с «Прогресс-Экологией», в соответствии с которым последняя смонтировала оборудование на Нововоронежской АЭС-2. В 2015 году компании заключили аналогичный контракт, который, согласно документам, так же исполнен без нареканий. Небольшая заминка случилась лишь когда госкорпорация сообщила Баладьяну, что поставленные товары в документах следует учесть, как «оборудование», а не как «материалы». Чтобы навести порядок в бумагах, генподрядчик разыграл новые прямые договора, в которых учёл уже поставленную технику.

30 марта 2017 года следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Силовики считают, что Баладьян и другие лица составили фиктивный договор на приобретение 16-и ранее поставленных вентиляционных установок. Сумма ущерба составила более 144 млн рублей.

Грант Баладьян утверждает, что разрешил спор между организациями в арбитражном суде в свою пользу. Это говорит о необоснованности уголовного преследования бизнесмена. Эксперты ЦОП посоветовали Баладьяну провести качественный аудит, который мог бы развеять подозрения силовиков и пообещали вмешаться в случае дальнейшего нарушения прав.

Ранее News.ru писал, что очередной бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию.