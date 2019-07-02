https://static.news.ru/photo/2724a4a8-9cd0-11e9-bdc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокуратура в Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сотрудника ДПС, который сломал нос 19-летнему водителю. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошёл ночью 24 июня 2018 года в селе Сасыкюли, где сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora без регистрационных знаков под управлением 19-летнего местного жителя, говорится на сайте ведомства .

Инспектор ДПС, находясь на переднем сидении патрульного автомобиля совместно с водителем Lada Priora, превысив свои должностные полномочия, ударил его в область лица, после чего схватил за шею и нанес ещё несколько ударов головой о разные части салона, — отмечается в пресс-релизе.

В результате у молодого человека был диагностирован перелом носа, а также другие травмы. Сотрудник МВД стал фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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