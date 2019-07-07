https://static.news.ru/photo/4795b45c-a068-11e9-ad79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com

Джеффри Эпштейн, финансист из Флориды, арестован в Нью-Йорке по обвинению в организации секс-трафика.

Ему инкриминируют торговлю людьми и заговор с целью торговли несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в 2002–2005 годах, сообщает телеканал NBC4 New York .

По сведениям источников телеканала, от действий Эпштейна пострадали десятки детей, некоторым из которых было по 14 лет. Преступления, как следует из документов, представленных в суд, происходили в Нью-Йорке, Нью-Мексико и на личном острове финансиста в Карибском море. Адвокат Эпштейна Джек Голдбергер отказывается комментировать обвинения.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Великобритании приезжали в США для беседы с голливудским актёром Кевином Спейси. Встреча коснулась шести обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против знаменитости в Альбионе.