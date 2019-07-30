https://static.news.ru/photo/7ba358dc-b2ae-11e9-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Go Miyazaki/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» собрала образцы материи астероида Рюгю, которые позволят учёным проникнуть в тайны образования Солнечной системы.

Зонд был запущен в 2014 году и достиг астероида в июне 2018-го. Аппарат бомбардировал небесное тело для получения обломков, а затем совершил посадку на его поверхность.

Японские учёные назвали точку посадки зонда «Утиде-но-кодзути» в честь сказочного магического молота, обладание которым приносит богатство. Под таковым они подразумевают открытия, которые могут быть сделаны при изучении образцов первичной материи Солнечной системы, добытых зондом, сообщается на сайте JAXA.

Ранее News.ru писал, что Япония планирует принять участие в международном проекте по строительству исследовательской станции на орбите Луны. В частности, учёные Страны восходящего солнца подбирают технологии, которые могут быть использованы в рамках проекта.