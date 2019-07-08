https://static.news.ru/photo/7aade4ca-a0fb-11e9-84d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

Старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, отложен второй раз, и снова из-за непогоды. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане.

Сильные ветра на большой высоте над космическим центром послужили причиной отказа от попыток запустить ракету и 6 июля, и 7 июля, сообщает компания Arianespace .

Новая дата запуска пока не называется, но она станет известна после изменения погодных условий. Falcon Eye должен стать десятым по счёту спутником ОАЭ на орбите Земли.

Ранее News.ru сообщал, что канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Их доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Ракета стартовала 12 июня с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Позже первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг.