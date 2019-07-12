https://static.news.ru/photo/0deceafa-a468-11e9-b719-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

В Роскосмосе сообщили, что запуск обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён с 12 июля на резервную дату — 13 июля.

<…> в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода — изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя, — говорится в сообщении компании.

Окончательное решение о пуске будет принято в субботу, 13 июля, утром.

Как ранее писал News.ru, специалисты на космодроме Байконур нашли недочёт в ракете-носителе «Протон-М», с помощью которой должна быть запущена астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ». Вопрос о пуске в основное (12 июля) или резервное время рассмотрит госкомиссия.