Запуск в космос ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 21 июля, перенесён минимум на сутки. С чем это связано, пока неизвестно.
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Запуск Falcon 9 должен произойти не ранее 22 июля. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также SpaceX эти сообщения пока не подтвердили.
Falcon 9 должна была стартовать с базы ВВС США на мысе Канаверал 21 июля в 19:35 по времени Восточного побережья США (22 июля в 02:35 мск). Dragon должен доставить на МКС оборудование и материалы для научных исследований.
Как писал News.ru, ранее из-за непогоды второй раз был отложен старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане.