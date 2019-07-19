https://static.news.ru/photo/8da7d5aa-aa46-11e9-8f12-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Запуск в космос ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 21 июля, перенесён минимум на сутки. С чем это связано, пока неизвестно.

Об этом сообщает портал spaceflightnow.com , отслеживающий изменения расписания космических стартов.

Запуск Falcon 9 должен произойти не ранее 22 июля. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также SpaceX эти сообщения пока не подтвердили.

Falcon 9 должна была стартовать с базы ВВС США на мысе Канаверал 21 июля в 19:35 по времени Восточного побережья США (22 июля в 02:35 мск). Dragon должен доставить на МКС оборудование и материалы для научных исследований.

Как писал News.ru, ранее из-за непогоды второй раз был отложен старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане.