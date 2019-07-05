https://static.news.ru/photo/10e1e9fc-9f24-11e9-9389-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Три спутника, созданные при участии сотрудников и студентов МГУ, были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный. Все космические аппараты успешно вышли на связь с Землёй.

В вузе рассказали, что речь идёт о малых космических аппаратах (МКА) «Сократ», «Амурсат» и «ВДНХ-80». Они оборудованы приборами, которые позволят вести мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на рабочую орбиту.