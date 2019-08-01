Самый старый из спутников системы ГЛОНАСС, который был запущен в 2006 году, вывели из работы в связи с неисправностью.
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Спутник вывели на орбиту зимой 2006 года, а эксплуатировать начали 3 апреля следующего года. Помимо него в группировке ГЛОНАСС состоит ещё один аппарат, запущенный в том же году. Однако он находится не в рабочем состоянии, а в орбитальном резерве.
Ранее News.ru писал, что Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.