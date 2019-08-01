https://static.news.ru/photo/b42ca39c-b4ee-11e9-b97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Pulsipher/imageBROKER.com/Global Look Press

Самый старый из спутников системы ГЛОНАСС, который был запущен в 2006 году, вывели из работы в связи с неисправностью.

По данным Информационно-аналитического центра (ИАЦ) и Системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), аппарат вышел из строя 1 августа в 15:45 мск, на нём был зафиксирован признак «нездоров».

Спутник вывели на орбиту зимой 2006 года, а эксплуатировать начали 3 апреля следующего года. Помимо него в группировке ГЛОНАСС состоит ещё один аппарат, запущенный в том же году. Однако он находится не в рабочем состоянии, а в орбитальном резерве.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.