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Космическое командование в рамках Военно-воздушных сил Франции появится в стране.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, это будет способствовать развитию и укреплению отрасли. Выступление лидера транслировал Елисейский дворец.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление нашего космического потенциала, в сентябре в рамках военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование, — сказал французский глава.

Предпосылки к данному решению стали появляться в сентябре 2018 года. Министр обороны Флоранс Парли тогда заявила, что для предотвращения конфронтаций в околоземном пространстве инвестирование в военно-космическую отрасль в стране должно быть увеличено.

Ранее News.ru писал о том, что семь малых космических аппаратов из четырёх стран запустят с Международной космической станции 3 июля.