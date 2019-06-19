https://static.news.ru/photo/61f42588-925b-11e9-89d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.mos.ru

Спутник «ВДНХ-80» отправится в космос в честь юбилея Выставки достижений народного хозяйства.

Космический аппарат, который разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Скобельцына, планируется вывести на орбиту 5 июля. Его запустят с космодрома Восточный в 08:41 мск. Желающие смогут понаблюдать за событием в режиме реального времени в павильоне «Космос».

Запуск спутника — это уникальное событие в истории ВДНХ, призванное познакомить с выставкой людей во всём мире. За сутки космический аппарат будет делать 16 витков вокруг Земли, передавая сигналы в радиолюбительском диапазоне в разные уголки планеты, — отметили в пресс-службе ВДНХ.

Благодаря этому обладатели радиолюбительских станций смогут получать сообщения о значимых событиях из жизни выставки. Также аппарат будет передавать учёным сведения о космической погоде на низких околоземных орбитах.

Запуск «ВДНХ-80» состоится при содействии госкорпорации «Роскосмос». Спутник отправится на орбиту вместе с метеорологическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2, передаёт mos.ru .

Как ранее писал News.ru, ВДНХ 1 августа — в честь своего 80-летия — порадует посетителей праздника юбилейной программой, которая будет состоять из фестивалей, концертов и выставок. До конца года на её территории должно пройти более 100 мероприятий, в том числе фестиваль духовых оркестров «Музыка на крыше».