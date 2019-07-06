https://static.news.ru/photo/560028d2-9fe7-11e9-9657-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Экипаж корабля «Федерация» может погибнуть в случае посадки в Тихом океане. Об этом заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский. По его словам, Россия не располагает высокоскоростными судами в этом регионе.

Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, — до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж, — рассказал он на VIII Международном молодёжном форуме «Инженеры будущего».

По его словам, сейчас на предприятии разрабатываются нестандартные решения для нештатных ситуаций с космическим кораблём. В частности, решено отказаться от реактивных парашютных посадок, ведётся поиск других возможных площадок для приземления, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что три спутника, созданные при участии сотрудников и студентов МГУ, были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный. Все космические аппараты успешно вышли на связь с Землёй.