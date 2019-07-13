Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин восхитился работой специалистов госкорпорации, заявив, что они отлично справились со сложностями во время пуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично, — написал Рогозин в Twitter. Как писал News.ru, ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией...