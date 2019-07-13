Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что космический телескоп «Спектр-РГ» был специально создан для работы над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.
Учёный отметил, что российский телескоп поможет разобраться с новой информацией, которая не вписывается в известные модели Вселенной, передаёт
«Спектр-РГ» займётся сканированием межзвёздного пространства. Астрономические наблюдения рассчитаны на семь лет.
Как писал News.ru, карта Вселенной, которую построит «Спектр-РГ», не будет иметь аналогов ещё около 20 лет.