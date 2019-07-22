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Телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601» предоставляет пользователям на территории РФ услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет.

Самый мощный спутник связи в российской орбитальной группировке «Ямал−601» введён в эксплуатацию, заявил оператор телекоммуникационного аппарата « Газпром космические системы ».

«Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике «Ямал-202«, были успешно переведены на новый спутник», — сообщается на сайте компании.

«Ямал-601» заменил на орбите спутник «Ямал-202» для оказания услуг связи и передачи данных в С-диапазоне на российской территории в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, аппарат предоставляет пользователям на территории РФ высокоскоростной доступ в интернет в Ka-диапазоне.

Ранее News.ru писал, что «Ямал-601 был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком «Бриз-М». Но из-за ошибочного вектора тяги апогейного двигателя аппарата, выход на рабочую орбиту с геопереходной не удался.

В результате специалисты французского подразделения компании Thales Alenia Space приняли решение применить резервную схему вывода с использованием двигателей малой тяги.

19 июля компания Thales Alenia Space полностью передала управление спутником «Ямал-601» эксплуатационным подразделениям «Газпром космические системы».