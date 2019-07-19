https://static.news.ru/photo/510d47a8-aafd-11e9-bea9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Aeronautics & Space Adm/SOUD2/Global Look Press

Сомнения в высадке астронавтов США на Луне в научных кругах расцениваются как невежество. Об этом заявил завлабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Среди ученых вопрос «были или не были» просто не стоит, — сказал он в интервью РИА Новости .

Что касается так называемой теории лунного заговора, то учёный полагает, что её существование может быть выгодно определённым лицам с коммерческой точки зрения.

Ранее News.ru писал, что астронавт NASA Чарльз Дьюк ответил на один из основных аргументов тех, кто не верит в высадку американцев. Отсутствие звёзд на снимках, сделанных на Луне, он объяснил спецификой использовавшихся фотоаппаратов и положением естественного спутника Земли относительно Солнца.