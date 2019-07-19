Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме, посвящённой 50-летию исторического события.
Последние 10–15 лет я слегка разочарован, — цитирует Олдрина РИА Новости.
Астронавт считает, что в прошлом лунная программа отличалась большими достижениями, чем в последние десятилетия.
У США есть космический корабль номер один, и они при этом не могут попасть на лунную орбиту со значительным потенциалом для маневрирования. Для меня это большое разочарование, — добавил Олдрин.
К 2024 году США намерены вновь отправить астронавтов на Луну, а в 2030-х годах — осуществить пилотируемый полёт на Марс.
Как писал News.ru, в преддверии 50-летия исторической высадки американцев на Луну в Великобритании провели опрос, посвящённый этому событию. Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.