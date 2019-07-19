https://static.news.ru/photo/5bd6fdc2-aa5e-11e9-8b00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме, посвящённой 50-летию исторического события.

Последние 10–15 лет я слегка разочарован, — цитирует Олдрина РИА Новости .

Астронавт считает, что в прошлом лунная программа отличалась большими достижениями, чем в последние десятилетия.

У США есть космический корабль номер один, и они при этом не могут попасть на лунную орбиту со значительным потенциалом для маневрирования. Для меня это большое разочарование, — добавил Олдрин.

К 2024 году США намерены вновь отправить астронавтов на Луну, а в 2030-х годах — осуществить пилотируемый полёт на Марс.

Как писал News.ru, в преддверии 50-летия исторической высадки американцев на Луну в Великобритании провели опрос, посвящённый этому событию. Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.