https://static.news.ru/photo/1c5880c4-aace-11e9-b53f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости повторной высадки американцев на Луну.

В ходе встречи в Белом доме с главой NASA Джеймсом Брайденстайном и участниками лунной экспедиции 1969 года Майклом Коллинзом и Эдвином Олдрином Трамп предположил, что лучше направить усилия на высадку на Марс.

Говорят, для того чтобы долететь до Марса, сначала надо высадиться на Луну. А можно как-нибудь сразу туда долететь, без высадки на Луну? — цитирует американского лидера ТАСС .

Идею президента поддержал только Коллинз. Олдрин, в свою очередь, назвал коллегу и главу государства «нетерпеливыми». При этом он добавил, что разочарован тем, как обстоят дела в космической программе США в последние 10–15 лет. Астронавт посетовал на то, что американцы, обладая «лучшими в мире» ракетой и космическим кораблём, не могут достичь лунной орбиты.

Ранее News.ru писал, что Китай завершил строительство марсохода для первой экспедиции КНР на Красную планету. Полёт запланирован на 2020 год.