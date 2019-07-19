США завершили работу над транспортным космическим кораблём многоразового использования «Орион», чтобы отправить его в полёт вокруг Луны. Капсула для экипажа готова к первой лунной миссии «Артемида», о чём заявил вице-президент Майкл Пенс.
Запуск «Ориона» и ракеты Space Launch System необходимы для испытания системы и подготовки высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также для будущих миссий к Марсу,
Ранее News.ru сообщал, что США в 2020 году смогут отправлять в космос своих астронавтов на ракете собственного производства. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс на встрече по случаю 50-летия первой высадки человека на Луну.