https://static.news.ru/photo/e7de1146-ab37-11e9-9a30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США завершили работу над транспортным космическим кораблём многоразового использования «Орион», чтобы отправить его в полёт вокруг Луны. Капсула для экипажа готова к первой лунной миссии «Артемида», о чём заявил вице-президент Майкл Пенс.

Запуск «Ориона» и ракеты Space Launch System необходимы для испытания системы и подготовки высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также для будущих миссий к Марсу, сообщает NASA.

Ранее News.ru сообщал, что США в 2020 году смогут отправлять в космос своих астронавтов на ракете собственного производства. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс на встрече по случаю 50-летия первой высадки человека на Луну.