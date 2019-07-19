https://static.news.ru/photo/dbeb6cf8-ab28-11e9-b154-fa163e074e61_1024.jpg Майк Пенс Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

США в 2020 году смогут отправлять в космос своих астронавтов на ракете собственного производства. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс на встрече по случаю 50-летия первой высадки человека на Луну.

В течение следующего года мы вновь отправим в космос американских астронавтов на американских ракетах с территории США, — цитирует Пенса ТАСС .

По его словам, США вернутся на Луну в течение ближайших пяти лет, а следующим мужчиной и первой женщиной на спутнике Земли станут американские астронавты.

В 2011 году Вашингтон прекратил полёты своих шаттлов, после чего американских астронавтов на МКС доставляют российские пилотируемые корабли «Союз».

Новые космические корабли для пилотируемых полётов в США разрабатывают компании Boeing и SpaceX.

Как писал News.ru, SpaceX отправит на орбиту грузовой корабль, который до этого дважды бывал в космосе. Речь идёт о Dragon, запуск которого перенесли на 24 июля.