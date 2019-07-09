В американском космическом ведомстве NASA сообщили, что на Международную космическую станцию (МКС) отправят биопринтер.
3D-биопринтер BioFabrication Facility, созданный компанией Techshot, доставит грузовой корабль Dragon. Его отправка намечена на конец июля. Новинка создана для печати человеческих тканей на орбите, передаёт
Как ранее писал News.ru, NASA успешно испытало системы аварийного прекращения полёта нового корабля Orion на стартовом участке. Сотрудники ведомства произвели запуск, разгон и отстрел командного модуля.