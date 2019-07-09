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Полёт Международной космической станции (МКС) будет виден невооружённым глазом на территории столицы и области в июле. Об этом сообщает московский Музей космонавтики. Отмечается, что в поле зрения станция появится с 10 июля, а с 15-го начнутся удобные по времени для просмотра пролёты.

По словам экспертов, чтобы увидеть МКС из Москвы, необходимо смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на...