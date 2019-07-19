https://static.news.ru/photo/760fe774-ab0f-11e9-ab80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

США испытывают проблемы с финансированием лунной программы, разработкой тяжёлой ракеты и космических скафандров. В связи с этим NASA может не вернуть человека на естественный спутник Земли.

Весной 2019 года космическое управление объявило, что рассчитывает повторить высадку в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу в 2030-х годах в рамках проекта «Артемида». Однако власти США в течение десятилетий не могли создать программу, подобную «Аполлону».

NASA сталкивается с препятствиями — как техническими, так и политическими, — которые угрожают «Артемиде». В частности, тяжёлая ракета Space Launch System для отправки космического корабля на Луну ещё не построена, а её разработка отстаёт от графика. Кроме того, нет посадочного модуля.

Также был сокращён бюджет лунной миссии — на неё планируется выделить $1,6 млрд, хотя по предварительным расчётам, потребуется от $20 до $30 млрд, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что «лунная гонка» между СССР и США помогла учёным получить 95% всех научных данных о естественном спутнике Земли. Об этом заявил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.