https://static.news.ru/photo/9b4ccf70-9ef3-11e9-a3fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Главкосмос Пусковые Услуги

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на рабочую орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Спутник «Метеор-М» выведен на орбиту 830 км. Отделение мини-спутников запланировано после выведения основной нагрузки, — сообщил источник ТАСС .

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 предназначен для получения изображений поверхности Земли, ледового и снежного покровов. Аппараты такого типа нацелены на мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и научные исследования.

Ранее News.ru писал, что носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеоспутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами стартовал с космодрома Восточный. За запуском наблюдали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер России Юрий Борисов.