https://static.news.ru/photo/d383709c-94b2-11e9-94a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, введён в эксплуатацию.

Аппарат под номером 758 сменил своего предшественника номер 723, проработавшего в космосе в полтора раза больше своего гарантийного ресурса, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что космический аппарат, который разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Скобельцына, планируется вывести на орбиту 5 июля. Его запустят с космодрома Восточный в 08:41 мск. Желающие смогут понаблюдать за событием в режиме реального времени в павильоне «Космос».