Навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, введён в эксплуатацию.
Аппарат под номером 758 сменил своего предшественника номер 723, проработавшего в космосе в полтора раза больше своего гарантийного ресурса, сообщает
Ранее News.ru писал, что космический аппарат, который разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Скобельцына, планируется вывести на орбиту 5 июля. Его запустят с космодрома Восточный в 08:41 мск. Желающие смогут понаблюдать за событием в режиме реального времени в павильоне «Космос».