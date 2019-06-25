Американская сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Там также находится прах 152 человек, который будет выпущен в открытый космос в металлических капсулах.
Трансляция запуска велась на
Как писал News.ru, основатель и совладелец компании SpaceX Илон Маск решил отправить на орбиту прах 152 бывших жителей Земли. За капсулу с семью граммами пепла усопших друзья и родственники платят по $5 тысяч. Каждая капсула содержит выгравированное сентиментальное послание, например, одно из них звучит как «Дотянись до звёзд!».