https://static.news.ru/photo/a721b5b4-afaf-11e9-8c4f-fa163e074e61_1024.jpg Starhopper Фото: Everyday Astronaut/youtube.com

Компания SpaceX провела тестовый полёт Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который создаётся для межпланетных пилотируемых полетов.

Испытания проводились в деревне Бока-Чика в Техасе. Именно здесь в будущем появится космодром SpaceX. Видео «прыжка» Starhopper глава компании Илон Маск опубликовал в своём Twitter.

В ролике можно увидеть, как прототип медленно поднимается и опускается в клубах дыма. Движение осуществляется за счёт работы кислородно-метанового двигателя Raptor. Starhopper должен был подняться на 20 метров. По словам Маска, во время следующего тестового полёта, который состоится через две-три недели, прототип поднимется на 200 метров, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.