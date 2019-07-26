В ролике можно увидеть, как прототип медленно поднимается и опускается в клубах дыма. Движение осуществляется за счёт работы кислородно-метанового двигателя Raptor. Starhopper должен был подняться на 20 метров. По словам Маска, во время следующего тестового полёта, который состоится через две-три недели, прототип поднимется на 200 метров, передаёт Life.
Ранее News.ru писал, что созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.