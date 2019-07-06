Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зелёный уточнил, что эта сумма не включает в себя затраты на запуск телескопа на орбиту и приём научной информации впоследствии, сообщает
Ранее News.ru писал, что Ученые NRAO — Национальной радиоастрономической обсерватории США — попрощались с космическим телескопом «Спектр-Р». 30 мая Роскосмос решил завершить эксплуатацию обсерватории.