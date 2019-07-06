Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Три спутника, созданные при участии сотрудников и студентов МГУ, были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный. Все космические аппараты успешно вышли на связь с Землёй.

В вузе рассказали, что речь идёт о малых космических аппаратах (МКА) «Сократ», «Амурсат» и «ВДНХ-80». Они оборудованы приборами, которые позволят вести мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, передаёт «Интерфакс»....