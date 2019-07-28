https://static.news.ru/photo/3b1acfb2-b140-11e9-acdc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-12» установлена на стартовый стол. Наземные службы начали работать по программе первого стартового дня, сообщили в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

В воскресенье, 28 июля, ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-12» вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом сооружении площадки № 31 космодрома Байконур, — цитирует пресс-службу РКК « Интерфакс ».

Сейчас специалисты проводят стартовые испытания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, проверяют взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, информирует компания.

Запуск запланирован на 31 июля 2019 года. Грузовик доставит на борт Международной космической станции топливо, воду, научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Как ранее писал News.ru, командир космического корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов намерен снять видео о работе антропоморфного робота «Фёдора».