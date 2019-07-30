https://static.news.ru/photo/0a04a3ce-b390-11e9-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с Байконура. Она выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-12».

Затем он должен пристыковаться к Международной космической станции. Трансляция пуска велась на официальном сайте « Роскосмоса ».

Всё штатно. Корабль отделился. Батареи раскрыты, — написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём Twitter .

Всё штатно. Корабль отделился. Батареи раскрыты — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 31, 2019

«Прогресс МС-12» — уже третий корабль, летящий к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная процедура занимает 34 оборота вокруг Земли (50 часов). Самой быстрой траекторией, по которой к МКС летают космонавты, является шестичасовая четырёхвитковая.

Аппарат доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, воду, топливо. Кроме обычных наборов провианта, грузовик везёт российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам — компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр «Южный» и творог с орехами.

Ранее News.ru сообщал, что испытания на борту МКС робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.